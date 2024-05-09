الأهلي يفوز على الزمالك في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري سوبر السلة رجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 76-71، في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري سوبر كرة السلة رجال بنظام "BEST OF 5".

وسيطر الأهلي على أشواط المباراة الأربعة، حيث تمكن من حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 18-13، والفترة الثانية 38-29، والفترة الثالثة بنتيجة 60-49، قبل أن يتمكن من حسم اللقاء بنتيجة 76-71.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعد الفوز على فريق المصرية للاتصالات بثلاث مواجهات، بينما تغلب الزمالك على سموحة بثلاث مواجهات أيضاً.