إمام عاشور يهنئ غزل المحلة بالصعود إلى الدوري الممتاز (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى نادي غزل المحلة بمناسبة صعود الفريق إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2024-2025.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بدلاً من موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً.

وكان غزل المحلة تمكن من تحقق الفوز على حساب فريق بروكسي اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأخيرة ببطولة دوري المحترفين.

وبهذا الفوز رفع المحلة رصيده إلى النقطة رقم 52 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين المصري، ليضمن الصعود بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.