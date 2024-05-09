ملكة جمال كرواتيا تظهر في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. من تشجع؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت إيفانا نول، عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا، صورًا من مدرجات ملعب ريال مدريد، سانتياجو برنابيو، الذي تقام عليه مباراة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين النادي الملكي وبايرن ميونخ.

وظهرت الكرواتية مرتدية قميص نادي ريال مدريد الإسباني، وعلقت "هيا لوكا مودريتش".

وحتى هذه اللحظة، يتقدم نادي ريال مدريد على بايرن ميونخ، بهدفين مقابل هدف.أحرز لبارين ميونخ، ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68 من المباراة، وأحرز لمدريد، خوسيلو في الدقائق، 88، و90+1

يذكر أن إيفانا نول، أثارت جدلًا واسعًا بظهورها في مدرجات كأس العالم 2022 قطر، حيث حرصت على الظهور بملابس لافتة للانتباه أثناء تشجيع منتخب بلادها في مدرجات ملاعب قطر.

وتحرص الكرواتية على الظهور في مدرجات ملاعب كرة القدم، خاصة المباريات الجماهيرية، لكسب مزيد من الجماهيرية والشعبية، ونجحت في زيادة متابعيها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" إلى 3 مليون متابع من آلاف المتابعين في السنوات الماضية.