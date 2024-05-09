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ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونخ ويصعد إلى نهائي دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق الإسباني من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا، في إياب نصف نهائي .

وسجل هدفي ريال مدريد في اللقاء اللاعب خوسيلو مانو في الدقيقتين "88، 90+1".

وأحرز هدف بايرن ميونخ الوحيد في اللقاء اللاعب ألفونسو ديفيز، في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ضمن فريق ريال مدريد الصعود، إلى نهائي البطولة، بعدما حقق الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

ويلتقي فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة، مع فريق بروسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" في إنجلترا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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