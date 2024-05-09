"الريال ضد بروسيا دورتموند".. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضمن الصعود إلى نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

ويلاقي ريال مدريد في نهائي البطولة، فريق بروسيا دورتموند الألماني، الذي تمكن من تخطي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة نهائي البطولة، يوم 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد "ويمبلي" في إنجلترا.