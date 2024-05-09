عبدالناصر زيدان يكشف سر سلحفاة مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان مفاجأة بشأن السلحفاة التي ظهرت في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، مشددا أن هذه الواقعة أثارت استغرابا لدى الجميع.

وقال الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات تليفزيونية، أن السلحفاة التي ظهرت في مباراة الأهلي والاتحاد كانت لملك نجل الحكم محمد معروف.

وأكد أن هذه الحادثة تمثل استغرابا، حيث يتم تحقيق داخل ستاد القاهرة، بسبب هذه الواقعة، مشددا على أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام.

واختتم الإعلامي عبدالناصر زيدان أن هذه الحادثة لن تتكرر بسبب الإجراءات التي تتخذ لمنع هذه الوقائع.

