الامارات | مليحة يفرض «الفاصلة» على الشارقة في دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق مليحة مباراة ثالثة فاصلة على حامل اللقب الشارقة، لحسم بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي دوري «أقوياء اليد»، عقب فوز مليحة على ضيفه الشارقة بنتيجة (19-18)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، لحساب إياب الدور نصف النهائي، خصوصاً أن لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين السبت الماضي، انتهى بفوز الشارقة بنتيجة (35-22).

وشهدت مواجهات الإياب، انتزاع شباب الأهلي بطاقة التأهل المباشر للنهائي، عقب نجاحه في تكرار الفوز على مضيفه العين بنتيجة (31-28)، مع العلم أن لقاء الذهاب حسمه «فرسان دبي» بواقع (30-25).

وقضى نظام البطولة بأن يُقام الدور نصف النهائي، من مواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مباراة فاصلة في حال التعادل بعدد مرات الفوز.

وستقام المباراة الثالثة الفاصلة بين الشارقة ومليحة على ملعب محايد، بانتظار أن يحدد اتحاد كرة اليد، موعد ومكان إقامة المباراة.