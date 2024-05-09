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جمال الغندور: عدم احتساب ضربة جزاء لزيزو فى لقاء القمه صحيح

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الحكم الدولي جمال الغندور عن صحة قرار عدم احتساب ركلة جزاء في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت على استاد .
وقال جمال الغندور في تصريحات لبرنامج الشمس: أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح زيزو وخطأ من رامي ربيعة قرار صحيح، معلقا مفهياش شئ.
وعن رأيه في هدف الزمالك في الأهلي، أكد جمال الغندور على أن هدف الزمالك الثاني صحيح ولا يوجد أي مخالفة تستدعي إلغاءه.
وأضاف أن التحكيم المصري أدي مباراة بشكل يليق بمباراة القمة، مؤكدا أن الأخطاء واردة في عالم كرة القدم.
وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل  في المباراة التي أقيمت بالدوري المصري

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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