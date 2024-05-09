تطورات حاسمة حول مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الحالية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.

اهتمام سعودي بضم لوكا مودريتش



وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن العديد من أندية الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش من صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة.



وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن رغبة لوكا مودريتش هي الاستمرار في ريال مدريد لموسم آخر ولن يضع النادي أي عوائق في طريقه.





وتأهل ريال مدريد الإسباني لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الفوز أمام بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف ليضرب موعد مع بوروسيا دورتموند الألماني فى المباراة النهائية.