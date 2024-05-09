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بعد إيقاف القيد.. حارس الزمالك يوجه ضربة موجعة ويتفق مع ناديه الجديد

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كشفت تقارير إعلامية، أن حارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي، قد انهى اتفاقه مع ناديه الجديد، أثناء معسكر الفريق استعدادًا لنهائي كأس الكونفدرالية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج “البريمو” بـ قناة “تن”:” لاعب الزمالك محمد صبحي سافر إلى اليونان، من أجل البحث عن نادي في الدوري اليوناني، بعد تأكيد رحيله في فترة الانتقالات الصيفية القادمة”.

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وواصل إسلام صادق :” لم يتم تجديد عقد صبحي حتى الآن وهو يعلم أن تواجده داخل نادي الزمالك أصبح شيئًا صعبًا في ظل وجود المدرب البرتغالي جوزيه جوميز”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله “” – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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