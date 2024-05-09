قرار مفاجئ من كولر لثلاثي الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تجهيز الثلاثي محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج لمباراة الترجي التونسي المقبلة.

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تلعب يومي 18 و25 مايو الجاري.

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ومن المقرر أن يبدأ كولر في إعطاء الثلاثي الشناوي وياسر وديانج بعض الوقت في مباراة بلدية المحلة المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري الممصري الممتاز، وذلك من أجل تجهيزهم لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكان الثلاثي قد تعافى نهائيًا من الإصابة التي لحقت بهم، ولكنهم لم يُشاركوا في أي مباريات رسمية منذ قرابة الثلاثة أشهر.

وكان الاهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.