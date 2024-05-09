الزمالك يزاحم الاهلي لضم ثنائي زد في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع ثنائي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش في محاولة للتوقيع معاهم في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم الثنائي بالانضمام للنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدموها مع فريق زد في الدوري الممتاز هذا الموسم.

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وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر قد أعطى مسئولي الفريق الضوء الأخضر لضم الثنائي في الميركاتو الصيفي في إطار خطة الفريق لتدعيم بعض المراكز بناءًا على رغبة المدرب.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بلدية المحلة السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تكون مواجهة بلدية المحلة هي البروفة الأخيرة للأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.