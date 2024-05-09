جاهزية سالم الدوسري لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تأكدت جاهزية النجم الدولي السعودي سالم الدوسري للمشاركة في مباراة الهلال والنصر القادمة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن سالم الدوسري لن يتمكن من المشاركة في مباراة السبت أمام الحزم لاستمراره في أداء البرنامج التأهيلي، على أن يكون جاهز لمباراة النصر في الجولة التالية.

ويستعد الهلال لمواجهة الحزم يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر

وسيخوض العملاق الأزرق مباراة ديربي الرياض المرتقبة ضد النصر يوم الجمعة 17 أبريل على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة 32 من دوري روشن.