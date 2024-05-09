قرار مفاجئ من كولر مع كهربا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الدفع بمحمود كهربا في مباراة بلدية المحلة القادمة لتجهيزه لمواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس فيما تلعب مباراة الإياب في القاهرة.و

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قرر كولر الدفع بمحمود كهربا أساسيًا في مباراة بلدية المحلة القادمة، من أجل تجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا، كذلك من أجل إراحة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، الذي خاض آخر ثلاث مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز أساسيًا.

وحقق الأحمر الفوز في آخر ثلاث مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز على حساب الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري.

ويحتل الاهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، حصدها من 14 مباراة.

ويعد المارد الأحمرهو صاخب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.