الليلة.. صدام قوي بين زد و سموحة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق سموحة نظيره زد إف سي في السابعة مساءً باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الممتاز .

يستضيف فريق سموحة نظيره زد، في اللقاء الذي يدخل فيه الفريق السكندري وهو متحفز بشكل كبير بعد الفوز الأخير الذي حققه على الزمالك بالجولة الماضية ، وبعد حصول لاعبيه على مكافأة الفوز على الفارس الأبيض التي وعدهم بها المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي .

وطالب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لاعبيه بعدم التفكير في المبارايات الماضية والتركيز في لقاء اليوم من اجل تحقيق الفوز الرابع على التوالي .

ولفت سامى خلال جلسته الأخيرة مع لاعبيه أنه لديه كل الثقة فيهم وأنهم لديهم المزيد من أجل تقديمه خلال المباريات القادمة ، ويغيب عن صفوف الفريق حسام حسن مهاجم سموحة للإيقاف.

في المقابل يدخل فريق زد اللقاء في غياب مجدي عبدالعاطي المدير الفني ومحمد قطب لاعب الفريق للإيقاف ، ومن المقرر أن يحضر المدرب اللقاء من المدرجات .

وطالب عبدالعاطي من لاعبيه عدم التفريط في تحقيق الفوز والحصول إلى الثلاث نقاط في لقاء اليوم من أجل تحسين موقفهم في جدول ترتيب بطولة الدوري .

ويحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٣١ نقطة جمعها من ٢٠ مباراة حقق الفوز في ٨ وتعادل في ٧ وتلقى الهزيمة في ٥ ، بينما يحتل فريق زد المركز الثالث برصيد ٣٣ نقطة جمعهما من ٢١ مباراة حقق الفوز في ٨ وتعادل في ٩ وتلقى الهزيمة في ٤ .