اليوم.. الإسماعيلي يتحفز لمواصلة صحوته أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة 22 لـ الدوري الممتاز بمواجه تجمع بين الإسماعيلي وضيفه الداخلية باستاد الإسماعيلية في الرابعة عصراً بتوقيت مصر .

يدخل الإسماعيلي المباراة تحت قيادة ايهاب جلال المدير الفني للفريق وهو يرفع شعار لا بديل عن الفوز مستغلا الوضع على ملعبه وسط جماهيره ، ودخل الدراويش معسكر مغلق قبل اللقاء ب ٢٤ ساعة من اجل الحفاظ على تركيز لاعبيه قبل مواجهة الداخلية.

وعكف جلال رحلة استكشاف فريق الداخلية بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن مواصلة انتصارات الدراويش بالمسابقة المحلية.

ويسعى نادي الداخلية بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الهروب من قاع جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

عقد كشرى جلسة مع لاعبى الفريق لتحفيزهم طالبهم خلالها بضرورة استعادة الثقة فى أنفسهم، من أجل تحسين مركزهم بالدورى.

ويحتل الإسماعيلي المركز ١٣ برصيد ٢٢ نقطة جمعهما من ٢١ مباراة حقق الفوز في ٥ وتعادل في ٧ وخسر ٩ ، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد ١١ نقطة جمعهما من ٢٠ مباراة حقق الفوز في ١ وتعادل في ٨ وتلقى الهزيمة في ١١ .