الأهلي يدرس إراحة الأساسيين في مواجهة البلدية.. و"ياسر" يحل أزمة الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إراحة اللاعبين الأساسيين في لقاء بلدية المحلة بعد غدٍ السبت في الجولة 22 بـ الدوري الممتاز على ملعب المحلة.

وستكون مواجهة البلدية البروفة الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى تونس لخوض لقاء الذهاب ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو الجاري.

ويفكر كولر في إعفاء بعض اللاعبين الأساسيين من خوض لقاء البلدية خاصة مع سوء أرضية ملعب المحلة والتخوف من إصابة بعض العناصر الأساسية وهو ما يجعل المدرب السويسري يفكر بجدية في منح الفرصة لبعض البدلاء الذين لا يشاركون باستمرار.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الخميس قبل ختام التدريبات غداً الجمعة والسفر للمنصورة للمبيت استعداداً لخوض لقاء البلدية ، ويعلن كولر غداً القائمة التي تخوض مواجهة البلدية.

ويعاني الأهلي أزمة دفاعية مع إصابة رامي ربيعة بكدمة قوية في الكاحل وسيغيب على الأرجح عن مواجهة البلدية كما أن المدافع محمد عبد المنعم حصل على الإنذار الثالث أمام الاتحاد.

ويتجه كولر لإشراك محمود متولي أساسياً بجانب عودة ياسر إبراهيم لقيادة خط الدفاع بعد غياب طويل منذ إصابته بالعضلة الخلفية في لقاء ميدياما الغاني نهاية شهر فبراير الماضي بدوري الأبطال.

وطلب محمد الشناوي حارس المرمى المشاركة أساسياً في لقاء البلدية للحصول على الفرصة بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب.

في المقابل ، عبر كولر عن سعادته بالفوز العريض على حساب الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف والوصول إلى النقطة 30 في الدوري مؤكداً أن الفريق حافظ على إيقاعه السريع في شوطي المباراة.

وأشاد المدرب السويسري بتألق لاعبه عمر كمال الذي شارك في مركز الظهير الأيسر مؤكداً أنه لاعب يملك السرعات ويجيد إرسال الكرات العرضية والتسديدات وحصل على ضربة جزاء وسجل هدفاً وقدم مباراة مميزة.

وأشار إلى أن عدم مشاركة كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر رغم إراحة التونسي علي معلول جاءت بقرار فني من جانبه مؤكداً أن اللاعب الصغير يجب أن يؤدي بشكل جيد ويحسن مستوياته في التدريبات ويطور أداءه بصورة أكبر.

وأوضح أن الفريق يضم قائمة كبيرة من اللاعبين كما أن هناك ضغط للمباريات وبالتالي يجب تجهيز الجميع للمشاركة مشيراً إلى أنه لن يرضي جميع اللاعبين ولكنه أيضاً لا يتبع سياسة الحب والكره ويختار اللاعب الذي سيشارك وفقاً لمصلحة الفريق.

وأضاف:" إذا تحول اللاعب إلى موظف فلن يرضى عنه المدرب بلا شك ، والأهلي يخوض مباراة كل 48 ساعة ويحتاج خدمات جميع لاعبيه ولكنه بحاجة أيضاً لتقديم أفضل مستوياته وبالتالي لن يشارك لاعب على حساب آخر يقدم مستوى مميز".