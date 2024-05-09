8 نجوم خارج مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسم مسولو الزمالك تأهلهم لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني في نصف النهائي بثلاثية دون رد.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يومي 12 و19 مايو الجاري.

وجاءت غيابات الزمالك في مباراة نهضة بركان المغربي كالتالي..

محمود شيكابالا ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي بسبب الإصابة، كما يغيب عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر بسبب عدم القيد الإفريقي، كما يغيب محمود الونش ومحمد عبد الشافي بسبب خضوعهم لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة بالرباط الصليبي.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي كالتالي..

المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله “نيمار” – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى “زيزو.

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.