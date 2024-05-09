4 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضربت الغيابات صفوف النادي الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.

وضرب الأحمر موعدًا مع نظيره الترجي التونسي بعد التغلب على فريق مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي بثلاثية دون رد.

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وتأكد غياب أحمد عبد القادر وعمرو السولية عن مباراة الترجي التونسي بسبب الإصابة التي لحقت بهما في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كما تأكد غياب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في قائمة الاهلي الإفريقية.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

وتأهل الاهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا خمس مرات في آخر ست سنوات وهو رقم قياسي لم يحدث لأي ناد آخر في إفريقيا.