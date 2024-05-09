طلب مفاجئ من محامي حسين الشحات في قضية الشيبي

تقدم محامي حسين الشحات، لاعب الاهلي بطلب مفاجئ اليوم إلى محكمة جنح مدينة نصر فيما يخص قضية نجم الأحمر المرفوعة من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وطلب محامي الشحات تأجيل القضية لمدة ثلاثة أشهر من أجل تحويلها للمحكمة الدستورية، كما طلب بصروبة حضور الثنائي جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات من أجل الاستماع لشهادتهم.

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وكان الشيبي قد تقدم بشكوى في القضاء المصري ضد حسين الشحات بعد اعتداءه عليه باليد في إحدى مباريات الاهلي وبيراميدز السابقة.

من جانبه طالب مسئولو النادي الاهلي من اتحاد الكرة ضرورة اطلاعه على مستجدات شكوى الأحمر ضد الشيبي وذلك بعد شكواه للشحات في القضاء المصري، خاصة وأن هذا الأمر يخالف لوائح الاتحادين المصري والدولي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.