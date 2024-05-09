نجم نهضة بركان يحذر الزمالك قبل مباراة نهائي الكونفدرالية

تحدث نجم نادي نهضة بركان المغربي، ياسين البحيري، عن قوة الزمالك، قبل مباراة الفريقين، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يومي 12 و19 مايو الجاري.

وقال البحيري خلال تصريحات صحفية، إن الفريق راضِ تماما عن مشوار الفريق خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى تأمين المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

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وأكد البحيري، أن الفريق يركز جيدًا على تعويض الجماهير وإسعادهم بعد الخروج المبكر من كأس العرش بعد الخسارة أمام الجيش الملكي.

وأضاف، أن الفريق على أتم استعداد لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية، حيث لن لن تكون المواجهة سهلة أمام منافس متمرس في البطولات الأفريقية بحجم الزمالك، مشددًا أن الأمور لن تحسم من مباراة واحدة.

وأردف ياسين البحيري، أن فريقه يعوّل كثيرًا على الحشد الجماهيري خلال مباراة الذهاب في المغرب، وذلك من أجل تحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب على ستاد القاهرة.

وأختتم: “هدفنا منذ البداية هو التتويج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم”.