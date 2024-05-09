الاهلي يضحي بنجمه المحترف للتعاقد مع صفقة سوبر

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الاهلي تقترب من الإطاحة بنجمه المحترف من أجل التعاقد مع صفقة سوبر لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت التقارير، أن النادي الاهلي يرغب في الإطاحة بنجمه المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، من أجل التعاقد مع أفريقية.

وذكرت صحيفة “كيك أوف” الجنوب إفريقية، فإن القلعة الحمراء ترغب في التعاقد مع رولاني موكوينا لاعب نادي ماميلودي صن داونز، بدءً من الموسم المقبل، لتدعيم مركز الوسط.

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وأشارت إلى أن مسئولي الاهلي يعلمون مدى صعوبة موافقة نادي صن داونز لأي لاعب لمنافسيه بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة الجنوب أفريقية، أن الأحمر يعمل في الوقت الحالي، على تسويق أليو ديانج إلى أحد أندية الخليج مقابل مبلغ مالي ضخم، لحسم صفقة رولاني.

ويبتعد أليو ديانج عن المشاركة مع الاهلي خلال الفترة الماضية مع الاهلي في المسابقات المحلية والقارية، بسبب الإصابة التي يعاني منها.