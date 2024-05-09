محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2023-2024.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلنت عنه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، حيث خلت القائمة من محمد صلاح لاعب ليفربول، رغم تسجيله 18 هدفًا في الموسم الحالي 2023-2024.

وظهر لاعب وحيد فقط من صفوف ليفربول، وهو قائد الفريق، فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

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وضمت قائمة المرشحين لجائزة فضل لاعب في الدوري الإنجليزي كل من:

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

2- فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

3- ديكلان رايس لاعب آرسنال.

4- مارتن أوديجارد لاعب آرسنال.

5- فيرجيل فان دايك قائد ليفربول.

6- كول بالمر لاعب تشيلسي.

7- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل.

8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا.