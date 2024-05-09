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محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح- ليفربول

محمد صلاح-

أصبح الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي 2023-2024.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلنت عنه رابطة الممتاز، اليوم الخميس، حيث خلت القائمة من محمد صلاح لاعب ليفربول، رغم تسجيله 18 هدفًا في الموسم الحالي 2023-2024.

وظهر لاعب وحيد فقط من صفوف ليفربول، وهو قائد الفريق، فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

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وضمت قائمة المرشحين لجائزة فضل لاعب في الدوري الإنجليزي كل من:

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

2- فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

3- ديكلان رايس لاعب آرسنال.

4- مارتن أوديجارد لاعب آرسنال.

5- فيرجيل فان دايك قائد ليفربول.

6- كول بالمر لاعب .

7- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل.

8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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