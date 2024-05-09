"مفارقة تاريخية".. ريال مدريد يفوز بدوري الأبطال الأهلي يخسر اللقب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - مفارقة تاريخية تجمع بين العملاقين ريال مدريد الإسباني، والأهلي المصري، عقب تأهل الثنائي إلى نهائي دوري الأبطال بالقارة التي يلعب بها.

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في الصعود بشكل رسمي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على نظيره بايرن ميونخ الألماني بمجموع المباراتين (4\3).

وفي المقابل يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي، حيث يقام لقاء الذهاب يوم 18 مايو الحالي، على أن يقام لقاء العودة يوم 25 من نفس الشهر.

مفارقة تاريخية بين ريال مدريد والأهلي

وتشهد المفارقة التاريخية، بين ريال مدريد والأهلي، هي عندما يحقق ريال مدريد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، يخسر النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، ويعود ذلك إلى المواسم التالية:

-موسم 2017.. حقق فريق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس.. ويخسر الأهلي المباراة النهائية أمام الترجي التونسي.

-موسم 2018.. حقق فريق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.. ويخسر الأهلي المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

-موسم 2022.. حقق فريق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.. ويخسر الأهلي المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

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