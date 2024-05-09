"للمرة الثانية".. هدف نجم الأهلي الأفضل في الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حصد نجم النادي الأهلي إمام عاشور، جائزة هدف الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز،ة عن هدفه في مرمى الجونة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فوز نجم الأهلي بهدف الجولة الـ21 بالدوري، بناءً على تصويت الجماهير.

وتفوق إمام عاشور على الثلاثي عمر الساعي لاعب الإسماعيلي، أبو بكر ليادي لاعب سموحة، بالإضافة إلى محمد ناصر لاعب إنبي.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي، الذي يتمكن خلالها إمام عاشور، من الحصول على هذه الجائزة، بعدما حصد جائزة أفضل هدف في الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز، عن هدفه في مرمى الإسماعيلي.