"إسرائيلية وتوأم".. حكاية لاعبو ريال مدريد مع زوجاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل لاعبو ريال مدريد الإسباني، مساء أمس، بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وسبقها بعدة أيام حسم لقب الدوري الإسباني، قبل 4 جولات من النهاية.

وفي المشهدين السابقين، سلطت الكاميرات الأضواء على احتفال لاعبو الريال مع زوجاتهم وصديقاتهم، إذ يرتبط بعضهم بعارضات أزياء وسيدات أعمال، ومن بينهن فتاة إسرائيلية.

ميشيل جيرزج (تيبو كورتوا)

أعلن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في أبريل الماضي، ولادة ابنته إيلي من عارضة الأزياء ميشيل جيرزج، التي ولدت في إسرائيل، وعندما كانت تبلغ من العمر "16 عاما" فقط، وقعت على عقد مع شركة شهيرة دفعت لها تكاليف دراستها للعمل كعارضة أزياء.

أندريا مارتينيز (كيبا أريزابالاجا)

حصلت أندريا زوجه كيبا لاعب الريال، على لقب ملكة جمال إسبانيا عام 2020، كما أنها كانت لاعبة كرة سابقة، واتجهت في النهاية إلى التجارة وأسست شركة خاصة.

أناستاسيا تامازوفا (لونين)

تتفاعل أناستاسيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنشر صورا مع لونين وابنهما، وتظهر مع حارس ريال مدريد في معظم المباريات.

ماريا كورتيس (ناتشو فرنانديز)

تزوج ناتشو من ماريا كورتيس، في عام 2014، وبدأت علاقتهما عندما كانا صغيرين، ولديهما أربعة أطفال.

شاليمار هيبنر (ديفيد ألابا)

بدأت علاقة شاليمار هيبنر وديفيد ألابا، عام 2017، وتعمل كعارضة أزياء وابنة أحد أشهر الطهاة، ولديهما ابن.

دافني كانيزاريس (داني كارفاخال)

تعمل دافني كانيزاريس زوجه داني كارفاخال، كعارضة أزياء، ولديها أخت توأم متزوجة من خوسيلو مهاجم ريال مدريد.

جيسيكا فاربر (توني كروس)

تدير جيسيكا مؤسسة توني كروس الخيرية، منذ 2014، وتزوجا في 2015، ولديهما طفلان.

فانيا بوسنيك (لوكا مودريتش)

التقى لوكا مودريتش بزوجته فانيا، في عام 2007، وتعمل كخبيرة اقتصادية، ولديها 3 أطفال.

مينا بونينو (فيدي فالفيردي)

في عام 2018، تركت مينا بونينو الأرجنتين وعملها كصحفية، وانتقلت للعيش مع فالفيردي في مدريد، لديهما طفلان.

ميلاني كانيزاريس (خوسيلو)

ميلاني هي الشقيقة التوأم لزوجة كارفاخال، وتعمل كمؤثرة في مجال الموضة، تزوجا في 2016، ولديهما طفلان.

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