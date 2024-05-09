الليلة.. فيورنتينا يترقب خصمه في نهائي دوري المؤتمر 2024

ياسر رشاد - القاهرة - صعد فيورنتينا للمباراة النهائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1-1 من ملعب مضيفه كلوب بروج البلجيكي، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فيورنتينا 3-2، ليظفر الفريق الإيطالي بورقة الترشح للمباراة النهائية، عقب فوزه 4-3 في مجموع المباراتين الذهاب والإياب.

فيورنتينا يحجز تذكرة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وضرب فيورنتينا، الذي تأهل للنهائي الثاني على التوالي في البطولة، موعدا في المباراة النهائية التي تقام في 29 مايو 2024، بالعاصمة اليونانية أثينا، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين أولمبياكوس اليوناني وأستون فيلا الإنجليزي.

ويسعى فيورنتينا، الذي خسر نهائي النسخة الماضية لدوري المؤتمر أمام ويست هام يونايتد الإنجليزي، لأن يكون ثاني فريق إيطالي يحرز لقب البطولة بعد روما، الذي فاز بالنسخة الأولى للمسابقة عام 2022.