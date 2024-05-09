الامارات | دوري أبطال أوروبا.. 3 اشياء يجب أن تعرفها عن خوسيلو بطل ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب ريال مدريد الإسباني تأخره في الدقائق الأخيرة من مباراة إياب نصف النهائي ليصعق ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ويبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دخل خوسيلو (34 عاما) بطل أمسية الأربعاء إلى أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في الدقيقة 81 عندما كان ريال متأخرًا 1-0 بهدف البديل الآخر الكندي ألفونسو ديفيس (68) ويتجه نحو الهزيمة، واحتاج إلى 10 دقائق فقط لاسقاط العملاق البافاري بهدفين قاتلين (88 و90+1)، وقاد فريقه للفوز 2-1 والتقدم 4-3 في مجموع المباراتين.

وهنا.. 3 أشياء في مسيرة خوسيلو "البطل غير المتوقع":

شبح الهبوط

قبل تجديد عقد اعارته إلى ريال مدريد في يوليو 2023، لم تكن مسيرة خوسيلو مستقرة اذ تنقّل بين عدة أندية، فلعب مع ريال مدريد الرديف ونيوكاسل وستوك سيتي الانكليزيين وهانوفر الالماني، على سبيل المثال لا الحصر.

ارتدى أخيرا قميصي ألافيس وإسبانيول، ليعيره الاخير إلى النادي الملكي، إلاّ أن الفريقين هبطا إلى الدرجة الثانية في الموسمين 2021-2022 و2022-2023 توالياً.

موهبة متأخرة

مثّل خوسيلو فئات الشباب الإسبانية ما دون 19 عاما و20 عاما و21 عاما، من دون أن ينال شرف ارتداء قميص منتخب "لا روخا" الاول بسبب تأخر موهبته.

انتظر مهاجم الـ "ميرينغي" حتى سن الـ 32 عاما و11 شهرا و26 يوما، لخوض أول مباراة دولية له في 25 مارس 2023. في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أوروبا في ألمانيا هذاالصيف أمام النروج، فسجل هدفين في دقيقتين من ثلاثية الفوز بعد دخوله من على مقاعد البدلاء.

خاض حتى الآن 10 مباريات دولية وسجل خمسة أهداف مع المنتخب الإسباني.

جذور ألمانية

رغم أن خوسيلو يمثل المنتخب الإسباني، إلا أنه ولد في ألمانيا الغربية عام 1990.

ولد خوسيه لويس ماتو سانمارتن المعروف بـ خوسيلو في 27 مارس 1990 في مدينة شتوتغارت، إحدى المدن الألمانية الكبرى في جنوب البلاد والمنافس المحلي التقليدي لبايرن.