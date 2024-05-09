الجولة 22 للدوري .. زد يتفوق على سموحة بثنائية في الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق زد على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف ، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، على ملعب ستاد الإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدورى الممتاز.



سجل محمد سمير هدف التقدم لفريق زد من ركلة الجزاء عند الدقيقة 15 ، قبل أن يضاعف شادى حسين النتيجة لزد بالهدف الثانى عند الدقيقة 61 .

وسجل هدف سموحة خلال المباراة ، النيجيرى جونيور أجاى مع الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن الضائع من ركلة جزاء.

وخاض فريق سموحة اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

الدفاع : جايتس أرثر ، مصطفى ميدو ، طارق علاء ، محمد سعيد.

الوسط : إسلام جابر ، أبو بكر ليادى ، محمد "كناريا" ، عمرو قلاوة.

الهجوم : فادى فريد ، دوك ودودو .

بينما جاء تشكيل زد كما يلي :

حراسة المرمى : على لطفى .

خط الدفاع : محمد سمير ، مصطفى العش ، أحمد سيد عبد النبى ، أحمد الصغيرى.

خط الوسط : أسلام عبد اللاه ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن البنوبى ، معط ماجاسا.

الهجوم : مصطفى سعد " ميسى " ، ديلسون كامونى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد زد الى النقطة 36 في المركز الثالث بجدول الدورى المصرى ، بينما تجمد رصيد فريق سموحة عند النقطة 31 في الترتيب السادس.