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الجولة 22 للدوري .. زد يتفوق على سموحة بثنائية في الإسكندرية

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ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق زد على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف ، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ، مساء اليوم الخميس ، على ملعب ستاد الإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدورى الممتاز.
 

سجل محمد سمير هدف التقدم لفريق زد من ركلة الجزاء عند الدقيقة 15 ، قبل أن يضاعف شادى حسين النتيجة لزد بالهدف الثانى عند الدقيقة 61 .
وسجل هدف سموحة  خلال المباراة ، النيجيرى جونيور أجاى مع الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن الضائع من ركلة جزاء.

وخاض فريق سموحة اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى : الهانى سليمان .
الدفاع : جايتس أرثر ، مصطفى ميدو ، طارق علاء ، محمد سعيد.
الوسط : إسلام جابر ، أبو بكر ليادى ، محمد "كناريا" ، عمرو قلاوة.
الهجوم : فادى فريد ، دوك ودودو . 

بينما جاء تشكيل زد كما يلي :
حراسة المرمى : على لطفى .
خط الدفاع : محمد سمير ، مصطفى العش ، أحمد سيد عبد النبى ، أحمد الصغيرى.
خط الوسط : أسلام عبد اللاه ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن البنوبى ، معط ماجاسا.
الهجوم : مصطفى سعد " ميسى " ، ديلسون كامونى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد زد الى النقطة 36 في المركز الثالث بجدول الدورى المصرى ، بينما تجمد رصيد فريق سموحة عند النقطة 31 في الترتيب السادس.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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