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بعد لقطة الطفلة ووالدها.. مطالب بتعديل مواعيد مباريات الساعة 4

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ياسر رشاد - القاهرة - تعالت الأصوات في الوسط الرياضي، بضرورة تعديل موعد مباريات مسابقة الدوري التي تقام الساعة 4 عصرا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.


وجاءت مطالب تعديل موعد المباريات التي تقام في هذا الوقت بسبب انتشار صورة لطفلة خلال مباراة الإسماعيلي والداخلية، وهي تحاول أن تحجب أشعة الشمس عن والدها.

وتأجل انطلاق مباراة أمام الداخلية، التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الإسماعيلية، لمدة 30 دقيقة، لارتفاع درجة الحرارة.

وفاز الإسماعيلي على الداخلية بهدف قاتل سجله عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للقاء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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