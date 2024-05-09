حركة مثيرة من توني كروس تحدد مستقبله مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن حركة مثيرة قام بها توني كروس نجم ريال مدريد، عقب تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، على حساب بايرن ميونخ.

وكان ريال مدريد قد خطف بطاقة الصعود لـ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3، مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضرب ريال مدريد موعدًا لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن توني كروس لم يذهب رفقة اللاعبين لغرفة خلع الملابس عقب نهاية المباراة والاحتفال مع زملائه والجماهير بالتأهل لنهائي دوري الأبطال.

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وتابعت الصحيفة أن كروس ظل رفقة عائلته في ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد مغادرة الجماهير الستاد.

وواصلت أن كروس ظل ينظر إلى مدرجات الملعب ونحو الستاد بالكامل وكأنه يودع سانتياجو بيرنابيو.

وأضافت أن لغة جسد كروس عبرت عن وداعه لـ سانتياجو بيرنابيو، وإنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي، رغم إنه لم يتحدث عن شىء في الأونة الآخيرة عن مستقبله.

يذكر أن عقد توني كروس رفقة ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.