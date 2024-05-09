منها مجموعة مصر.. 8 مباريات تستضيفها المغرب في تصفيات مونديال 2026

أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، أن دولة المغرب تستعد لاستضافة 8 مباريات دولية في تصفيات كأس العالم 2026، خلال شهر يونيو المقبل.

وبحسب صحفية “المنتخب” المغربية، فإن ملاعب المملكة ستحتضن، 8 مباريات دولية برسم تصفيات كأس العالم 2026، نظرًا لعدم موافقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) على ملاعب العديد من المنتخبات التي تعتبر غير متوافقة مع المعايير الدولية.

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وهذه هي المباريات التي ستحتضنها الملاعب المغربية في شهر يونيو القادم:

سيراليون – دجيبوتي (5 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

إفريقيا الوسطى – تشاد (5 يونيو 2024) ملعب الشرفي بوجدة

غامبيا – السيشل (8 يونيو 2024) الملعل البلدي ببركان

دجيبوتي – إثيوبيا (8 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

ساوطومي وبرينست – ليبيريا (8 يونيو 2024) الملعب الشرفي بوجدة

غينيا – موزامبيق (8 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

تشاد – جزر القمر (8 يونيو 2024) الملعب الشرفي بوجدة

السيشل – بوروندي (8 يونيو 2024) الملعب البلدي ببركان.