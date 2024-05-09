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منها مجموعة مصر.. 8 مباريات تستضيفها المغرب في تصفيات مونديال 2026

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ملاعب المغرب

ملاعب المغرب

أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، أن دولة المغرب تستعد لاستضافة 8 مباريات دولية في تصفيات كأس العالم 2026، خلال شهر يونيو المقبل.

وبحسب صحفية “المنتخب” المغربية، فإن ملاعب المملكة ستحتضن، 8 مباريات دولية برسم تصفيات كأس العالم 2026، نظرًا لعدم موافقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) على ملاعب العديد من المنتخبات التي تعتبر غير متوافقة مع المعايير الدولية.

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وهذه هي المباريات التي ستحتضنها الملاعب المغربية في شهر يونيو القادم:

سيراليون – دجيبوتي (5 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

إفريقيا الوسطى – تشاد (5 يونيو 2024) ملعب الشرفي بوجدة

غامبيا – السيشل (8 يونيو 2024) الملعل البلدي ببركان

دجيبوتي – إثيوبيا (8 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

ساوطومي وبرينست – ليبيريا (8 يونيو 2024) الملعب الشرفي بوجدة

غينيا – موزامبيق (8 يونيو 2024) ملعب العبدي بالجديدة

تشاد – جزر القمر (8 يونيو 2024) الملعب الشرفي بوجدة

السيشل – بوروندي (8 يونيو 2024) الملعب البلدي ببركان.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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