رونالدو يحقق رقمًا تاريخيًا مع النصر في الدوري السعودي بعد هدفه أمام الأخدود

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر رقمًا تاريخيًا مع العالمي في الدوري السعودي عقب هدفه في شباك الأخدود.

ويلاقي فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل النجم البرتغالي هدف العالمي في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ليصل إلى رقمه الـ33 لينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي.

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رقم تاريخي لـ رونالدو في الدوري السعودي

بات الأسطورة البرتغالية أكثر من ساهم تهديفيًا في الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 43 مساهمة.

ويأتي خلف رونالدو كل من:

ميتروفيتش 29

فاشيون ساكالا 23

حمدالله 22

فراس البريكان 22

ويفصل رونالدو هدفًا وحيدًا لتحطيم الرقم التاريخي للمغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.

ويحتل حمدالله المركز الأول في ترتيب هدافي دوري المحترفين في موسم واحد، برصيد 34 هدفًا.