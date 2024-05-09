تقارير تكشف موقف حجازي من المشاركة مع اتحاد جدة أمام الاتفاق بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، موقف النجم المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة من مواجهة الاتفاق غدًا، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي فريق اتحاد جدة نظيره الاتفاق السعودي غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية: "استمرار غياب أحمد حجازي عن المشاركة رفقة فريق اتحاد جدة، في مباراة الاتفاق غدا بالدوري السعودي".

وأضافت الصحيفة: "إن خماسي الفريق أحمد حجازي، عبد الرزاق حمدالله، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي وعبد الله المعيوف، يخضعون لتدريبات علاجية وتأهيلية داخل صالة "الجيم"، للتخلص من الإصابات التي لحقت بهم".

وكان الاتحاد قد أعلن يوم الجمعة الماضي، تعرض أحمد حجازي للإصابة بالتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى، ليتم استبعاده الماضية من مباراة أبها الماضية بالدوري.

وخاض أحمد حجازي 21 مباراة رفقة فريق اتحاد جدة هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.