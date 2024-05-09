"بعد اقترابه من حسم اللقب".. كم عدد ألقاب الهلال في الدوري السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق الهلال السعودي نظيره فريق الحزم، يوم السبت المقبل الموافق، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل الموافق 11 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المملكة أرينا".

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 86 نقطة، جمعهم من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق النصر صاحب الـ 74 نقطة.

ويفصل الهلال نقطة واحدة عن حسم لقب الدوري السعودي، حيث في حال تمكن من تحقيق الفوز، أو التعادل في مباراة الحزم المقبل، يتمكن من حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي.

ويستعد فريق الهلال للتتويج باللقب للمرة ال 19 في تاريخه، حيث سبق له حصد اللقب في 18 مناسبة من قبل، كان آخرها التتويج بنسخة البطولة في موسم 2021-2022.

وتوج الزعيم الهلالي باللقب في 18 مناسبة أعوام، "1976-1977، 1978-1979، 1984-1985، 1985-1986، 1987-1988، 1989-1990، 1995-1996، 1997-1998، 2001-2002، 2004-2005، 2007-2008، 2009-2010، 2010-2011، 2016-2017، 2017-2018، 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022".

وخاض الهلال 30 مباراة في بطولة الدوري السعودي حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 28 مباراة وتعادل في لقائين، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن بالمسابقة.