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زد يعبر عقبة سموحة في الدوري المصري بثنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق زد من تحقيق الفوز على حساب فريق سموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 22 ببطولة الممتاز.

وسجل هدفي فريق زد في اللقاء كلا من، محمد سمير في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله شادي حسين الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وأحرز هدف فريق سموحة الوحيد في اللقاء اللاعب جونيور أجاي، في الدقيقة 5+90 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع فريق زد رصيده إلى النقطة رقم 36 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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