"بعد 9 سنوات مع الفريق".. ليفربول يعلن موعد حفل وداع يورجن كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إقامة حفل وداع للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يورجن كلوب، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

وكان كلوب أعلن في يناير الماضي، رحيله عن القيادة الفنية لفريق ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق الإنجليزي.

وكشف نادي ليفربول الإنجليزي، من خلال موقعه الرسمي أن حفل التكريم، يكون يوم 28 مايو الجاري، في ساحة "M&S Bank Aren" بمدينة ليفربول.

وسوف ينطلق الحفل يوم 28 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون سعر حضور الحفل 47 جنيه استرليني.

ويتضمن الحفل بعض العروض الفنية، بالإضافة إلى مقابلة مع المدير الفني يتلقى خلالها الأسئلة ويجيب عليها.

ويتولى يورجن كلوب القيادة الفنية لفريق ليفربول الإنجليزي، منذ أكتوبر 2015.

ونجح كلوب في التتويج بـ 8 ألقاب رفقة فريق الريدز، بواقع لقبين لبطولة كأس الرابطة، ولقب وحيد لكل من الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، ولقب لكأس الدرع الخيرية، ولقب لكأس إنجلترا.