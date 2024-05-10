الامارات | حماد: الوصول إلى نهائي «أبطال آسيا» لم تصنعه الصدفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة فريق العين برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أمس، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، على متن طائرة خاصة، أقلعت من مطار العين الدولي، واستغرقت الرحلة نحو 10 ساعات، استعداداً لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما مارينوس الياباني غداً.

ويعود العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات من قبل في أعوام 2003 و2005 و2016، حيث فاز باللقب الأول ثم خسر أمام الاتحاد السعودي وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على التوالي.

ويتأهب «الزعيم» لمواجهة فريق يوكوهاما مارينوس في الثانية بعد ظهر غدٍ بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت طوكيو، على استاد نادي يوكوهاما الدولي الذي يتسع لـ72 ألف مشجع، بهدف تحقيق نتيجة تسهل من مهمة الفريق في لقاء الإياب الذي سيقام يوم 25 الجاري على استاد هزاع بن زايد.

وضمّت بعثة فريق العين 23 لاعباً، هم: خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، سلطان المنذري، بندر الأحبابي، كوامي أتون، خالد الهاشمي، سعيد جمعة، محمد علي شاكر، إيريك جورجينيس، خالد علي، منصور الشامسي، يحيى نادر، بارك يونغ-وو، أحمد برمان، خالد البلوشي، عبدالكريم تراوري، فلاح وليد، ماتياس بلاسيوس، محمد عباس، سلطان الشامسي، حازم محمد عباس، كاكو أليخاندرو وسفيان رحيمي.

وأدى الفريق أمس مراناً مغلقاً بعد أخذ قسط من الراحة بمقر إقامته في يوكوهاما، بينما سيؤدي، اليوم، مرانه الرئيس على ملعب المباراة استاد يوكوهاما الدولي في السابعة مساءً بتوقيت اليابان، الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

من جهته، أكد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، أن سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين، وضع استراتيجية وصول العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي 2023-2024، برؤية ثاقبة وحكمة مستنيرة قبل ثلاثة مواسم، حيث وفر سموّه كل أسباب النجاح لتحقيق الفريق أهدافه المرجوّة من أجل رسم فرحة وطن.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: «إن كل من يعمل في مجال كرة القدم يدرك جيداً أنه لا مجال للصدفة في النتائج القوية وبلوغ نهائي أقوى مسابقة بالقارة، الأمر الذي تجسد عملياً في إدارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم رئيس بعثة الفريق إلى اليابان، لمنظومة العمل بشركة كرة القدم بكل احترافية لتحقيق الطموحات في البطولة الآسيوية، وذلك من خلال المتابعة اللصيقة والاهتمام المتعاظم اتساقاً مع رؤية نادينا الكبير وانطلاقاً من الفكر المتجدد الذي يتمتع به سموّه».

وأشار حماد إلى أن اللاعبين أمام فرصة تاريخية لصناعة المجد وكتابة سطور بأحرف من ذهب في سماء القارة وكرة القدم الآسيوية، مع كامل الاحترام لطموحات المنافس، خصوصاً أنهم أظهروا للجميع قدراتهم العالية ورغبتهم الكبيرة في ترجمة الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام المتعاظم الذي ظلوا يحظون به من رئاسة النادي إلى أداء مشرف ونتائج مميزة تتسق مع تحقيق طموحاتهم الشخصية، انطلاقاً من حبهم الصادق للوطن، وإيمانهم المطلق بأن مهمتهم وطنية 100%.

وأضاف: «التتويج باللقب القاري سيضع الفريق ضمن الأندية المتأهلة مباشرة لمسابقتي كأس العالم للأندية 2025 وكأس القارات 2024، إضافة إلى التواجد ضمن دوري الأبطال (النخبة) في نسخته الجديدة بالموسم المقبل».

وتابع: «في اعتقادي أن اللاعبين يستحقون أن يسجلوا أسماءهم في هذه المرحلة التاريخية المهمة للنادي ضمن الأسماء التي أسهمت في إنجازات غير مسبوقة على مر تاريخ كرة القدم الإماراتية».

واختتم حماد حديثه، مؤكداً أن «جماهير نادي العين ظلت تؤكد فعلاً وقولاً أفضليتها وأنها العلامة الفارقة في تعزيز قوة النادي قارياً، من خلال الدور المهم الذي تضطلع به في دعم طموحات ممثل الوطن في مهمته الوطنية منذ بداية المشوار الآسيوي وحتى الوصول إلى المباراة النهائية، ونتمنّى أن يكتب التوفيق للفريق باعتلاء منصّة التتويج الآسيوية، وحصد النجمة الثانية باسم الكرة الإماراتية».

• يعود العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات من قبل في أعوام 2003 و2005 و2016.

أغلى لاعبي العين:

- المغربي سفيان رحيمي: 6 ملايين يورو.

- الباراغوياني كاكو أليخاندرو: 5 ملايين يورو.

أغلى لاعبي يوكوهاما:

- البرازيلي أندرسون: 1.80 مليون يورو.

- البرازيلي ألبير: 1.20 مليون يورو.