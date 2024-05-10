"حدث قبل 15 عاما".. نادي في الدرجة الثانية يشرح لبروسيا كيفية الفوز على ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عرض نادي ألكوركون، الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية، المساعدة على بروسيا دورتموند الألماني، لشرح كيفية الفوز على ريال مدريد، في نهائي دوري أوروبا، الأمر الذي حققه قبل 15 عاما.

وفي عام 2009، أطاح ألكوركون بريال مدريد، من ثمن نهائي كأس إسبانيا، عقب الفوز عليه في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، ولم يتمكن الريال من الفوز بأكثر من هدف في الإياب.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ألكوركون على موقع التغريدات "إكس": "إن أردتم نصائحنا لهزيمة مدريد نحن هنا لمساعدتكم، نستطيع التحدث بالألمانية قليلا".

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