"أليس بينكم رجلا رشيدا؟".. شوبير يعلق على أزمة الشحات والشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد شوبير مقدم البرامج ولاعب الأهلي السابق، على قرار المحكمة بحجز دعوى محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، للنطق بالحكم يوم 30 مايو.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه: "اتحاد الكرة ينتظر رد من الاتحاد الدولي، لحسم قضية الشحات والشيبي، وممكن يكون رد فيفا بأنه أمر داخلي ويعتمد على اللوائح الداخلية الخاصة بالاتحاد المصري".

وأضاف: "أليس بينكم رجلا رشيد؟ يحل هذا الأمر، الناس هتضحك علينا والأمر لا يصح أن يصل إلى ما وصل إليه والصلح خير".

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