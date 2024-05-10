"بعد هدفه في الأخدود".. رقم قياسي لرونالدو بالدوري السعودي وآخر منتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطاردة الأرقام القياسية بالدوري السعودي للمحترفين، بعدما تمكن من إحراز هدف فريق الثاني في مرمى الأخدود بالدوري السعودي اليوم.

وكان النصر من تحقيق الفوز على حساب نظيره الأخدود، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح رونالدو في إحراز هدف النصر الثاني في اللقاء، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الهدف رفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين، إلى الهدف رقم 33 في الدوري السعودي هذا الموسم، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب عبد الرزاق حمد الله كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي بتسجيله 34 هدف رفقة فريق النصر أيضاً في موسم 2018-2019.

كما نجح رونالدو من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم عبد الرزاق حمدالله أيضاً، كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف في موسم واحد برصيد 43 مساهمة تهديفية لكلاً منهما.

ونجح رونالدو من تسجيل 33 هدفاً رفقة النصر في الدوري هذا الموسم، وتمكن من تقديم 10 تمريرات حاسمة، فيما تمكن حمد الله في موسم 2018-2019، من تسجيل 34 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.