"دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة الموافق 10 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف الدوريات والمنافسات حول العالم.

كما تشهد منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم، إقامة ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة ال 22 ببطولة الدوري المصري.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش.. "أون تايم سبورتس 1".. 4 عصراً.

الجونة ضد فاركو.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

فيوتشر ضد البنك الأهلي.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيش ضد جيرونا.. "بي إن سبورتس 3".. 10 مساءً.

الدوري الإيطالي

فروزينوني ضد إنتر ميلان.. "أبو ظبي الرياضية 1".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري الفرنسي

نيس ضد لوهافر.. "بي إن سبورتس 8".. 10 مساءً.

بريست ضد ريمس.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

الدورلي الألماني

أوجسبورج ضد شتوتجارت.. "بي إن سبورتس 5".. 9.30 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

أبها ضد ضمك.. "SSC 1".. 6 مساءً.

الخليج ضد الوحدة.. "SSC Etra 1".. 9 مساءً.

الاتحاد ضد الانفاق.. "SSC 1".. 9 مساءً.