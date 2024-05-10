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وجيه احمد يشيد بحكام نهائي دوري أبطال أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد وجيه أحمد الحكم الدولي السابق، ورئيس لجنة الحكام السابق أن اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم" كاف" لكلا الحكمين" مصطفى غربال" و الذي سيدير مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك جون جاك ندالا، والذي سيدير مباراة العودة بالقاهرة، هما الأفضل في القارة حاليًا.


و اضاف وجيه بأن كلا الحكمين يتميزان بالانضباط و الشخصية القوية، كما ان أدائهم في المباريات الكبيرة سببًا رئيسيًا لاختيارهما دونًا عن غيرهما.


و اختتم وجيه أحمد تصريحاته بأنه يتمنى ان ينتهى اللقائان بصورة مشرفة تعكس للعالم أجمع تطور الكرة الإفريقية و العربية بشكل خاص و تحديدًا بعد تواجد الشقيقين" الأهلي و الترجي" في ختام العرس الإفريقي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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