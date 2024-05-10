ملف رياضة الخليج 365.. زيارة ممدوح عباس لعائلة زيزو.. وتعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند عواد:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الخميس، أبرزها زيارة ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق لعائلة زيزو، وجلسة الشحات، وتعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

"أليس بينكم رجلا رشيدا؟".. شوبير يعلق على أزمة الشحات والشيبي

علق أحمد شوبير مقدم البرامج ولاعب الأهلي السابق، على قرار المحكمة بحجز دعوى محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، للنطق بالحكم يوم 30 مايو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



"مطالبة بالحبس 3 سنوات".. كواليس جلسة حسين الشحات بشأن قضية الشيبي

عقدت اليوم الخميس في محكمة جنح مدينة نصر، ثاني جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بشأن القضية المقامة ضده من المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بتهمة التعدي بالضرب والسب والتهديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"هذا الأمر مرفوض".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد الأهلي عقد علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات، ملف تجديد عقد التونسي علي معلول مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أول صدام مع العميد".. قرار عاجل من الأهلي حول منتخب مصر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، رفض الأحمر خوض مواجهة الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في التوقيت الذي يضعه اتحاد الكرة، بسبب قرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بضم اللاعبين الدوليين مبكرا لمعسكر الفراعنة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"وعد لجماهير الزمالك".. ممدوح عباس يكشف عن زيارة عائلة زيزو لمدة ساعتين

كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل زيارة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض وعائلته له.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بتوصية من التوأم".. كاف يوافق على طلب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، موافقة الاتحاد الإفريقي "كاف"، على تعديل موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.