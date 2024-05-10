موعد نهائي الدوري الأوروبي بين أتالانتا وليفركوزن.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه أتالانتا الإيطالي نظيره باير ليفركوزن الألماني، في تمام العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري على ملعب "أفيفا" بمدينة دبلن الأيرلندية، فى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24 .

اكتسح أتالانتا نظيره مارسيليا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

بينما تأهل تأهل فريق باير ليفركوزن الألماني الى نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24، على حساب نظيره روما الإيطالي بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2، رغم تعادله إيجابيًا 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "باي أرنيا"، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة "يوروبا ليج".

وسوف تذاع القمة على قناة (beIN Sports HD 1) الرياضية.