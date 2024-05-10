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الامارات | غينيا آخر المتأهلين إلى أولمبياد باريس

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المنتخب الغيني أخر بطاقات التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على إندونيسيا بهدف نظيف، في مباراة الملحق التي أقيمت في مدينة كليرفونتين الفرنسية.

وسجل إلياكس، الذي انضم إلى الفريق الإسباني معاراً من لايبزيغ الألماني في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، في الدقيقة 29 الهدف الوحيد في المباراة.

وينضم المنتخب الغيني في الأولمبياد إلى المجموعة الأولى مع منتخبات فرنسا والولايات المتحدة ونيوزيلاندا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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