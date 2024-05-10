الامارات | غينيا آخر المتأهلين إلى أولمبياد باريس

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شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا آخر المتأهلين إلى أولمبياد باريس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المنتخب الغيني أخر بطاقات التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على إندونيسيا بهدف نظيف، في مباراة الملحق التي أقيمت في مدينة كليرفونتين الفرنسية.
وسجل إلياكس، الذي انضم إلى الفريق الإسباني معاراً من لايبزيغ الألماني في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، في الدقيقة 29 الهدف الوحيد في المباراة.
وينضم المنتخب الغيني في الأولمبياد إلى المجموعة الأولى مع منتخبات فرنسا والولايات المتحدة ونيوزيلاندا.
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