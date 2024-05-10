نجم الزمالك السابق: اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في حصد الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة ونجم الزمالك السابق، أن لاعبي الزمالك لديهم الرغبة في التتويج بالكونفدرالية والمدرب جوميز أيضا يريد حصد اللقب.

أضاف عيد عبدالملك أن المباراة السابقة 3 لاعبين طلبوا الراحة أمام سموحة بسبب حالة الاجهاد الشديد التي يعانون منها، وجوميز وافق على اراحتهم، وتشكيلة الفريق محسومة، وكل اللاعبين الجاهزين معروفين بالأسماء.

وتابع أن تشكيل الزمالك سيتكون من، محمد عواد في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي، ابوالفتوح، عمر جابر، حسام عبدالمجيد هم الرباعي الدفاعي، وفي الوسط زياد كمال ودونجا وأحمد حمدي، وزيزو وسيف الجزيري، واتوقع وجود سيد عبدالله نيمار في الجناح الأيسر".

وأشار: "تركيز لاعبي الزمالك سوف يكون كبير على تسجيل هدف في نهضة بركان خلال لقاء الذهاب، وأتمنى أن يوفق لاعبو الفريق في تحقيق نتيجة ايجابية خلال اللقاء".

وواصل: "يجب الحذر من الكرات العرضية والركلات الثابتة للاعبي نهضة بركان المغربي، وهو فريق أيضا لديه لاعبين من أصحاب الخبرات".

وأضاف أن شخصية لاعبي الزمالك سيكون لها عامل هام جدا في خلال سير اللقاء، لابد من عدم التركيز مطلقا مع اي شئ سوى اللعب بقوة من اجل تحقيق نتيجة جيدة.