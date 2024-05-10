مهاجم الزمالك يكشف: هذا ما قاله رونالدو لشيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أنه كان يتمنى منذ صغره اللعب بجوار محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض مضيفا أنه من أفضل اللاعبين.

وكشف الجزيري عن حديث كريستيانو رونالدو نجم النصر مع شيكابالا بعد المباراة التي جمعت بين الزمالك والنصر في البطولة العربية.

أضاف الجزيري في تصريحات تلفزيونية: سبق أن شاهدت شيكابالا يلعب ضد الإفريقي وكنت أتمنى يوما ما أن ألعب بجواره، هو لاعب غير عادي وكريستيانو رونالدو في البطولة العربية توجه إليه لمبادلة القمصان معه.

وواصل: رونالدو قال له إنه كان يتابعه عندما كان يلعب في صفوف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وواصل الجزيري: نادي الزمالك صاحب الشعبية الأكبر في تونس، جمهور الإفريقي كله يشجع الزمالك.

ويلعب سيف الجزيري في صفوف الزمالك بعد انتقاله إليهم في اكتوبر عام 2021 قادما من صفوف نادي المقاولون العرب.