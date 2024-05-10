تحديد موعد النطق بالحكم في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر قرارا أمس، الخميس، بحجز قضية لاعب الأهلي حسين الشحات لاتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.

واندلعت الأزمة بين الثنائي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز خلال لقاء الفريقين بالدوري في الموسم الماضي، ووصلت الأزمة بين الشيبي وحسين الشحات إلى ساحات القضاء.

وشهدت جلسة أمس الخميس، مرافعة المحامي أشرف عبد العزيز دفاع اللاعب حسين الشحات، والذي تمسك باستدعاء محمود فتح الله إداري بيراميدز، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات؛ لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبي للجنة الانضباط.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة اللاعب حسين الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته في الإتهام الموجه إليه من اللاعب المغربي محمد الشيبي، بأنه تعدى عليه على أرضية استاد الدفاع الجوي، وتم تحديد جلسة 18 أبريل لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاء في تحريات المباحث، أنه في 23 يوليو الماضي في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري الممتاز، اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي وسبه بالأم أمام ملايين المشاهدين، واتهم الأخير لاعب الأهلي بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.