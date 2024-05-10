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"بعد اللافتة الإنسانية".. الإسماعيلي يكرم الطفلة مايا ووالدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، في بيان رسمي، تكريم الطفلة مايا ووالدها تامر عرفة، عقب تحملها ارتفاع درجات الحراراة، خلال مباراة الفريق ضد الداخلية، مساء أمس، في .

وقال الإسماعيلي في البيان: "قرار الإدارة بتكريم الطفلة ووالدها تقديرا لهما بعد حضورهما المباراة رغم ارتفاع درجات الحرارة، وحرص المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة، على التواصل هاتفيا مع الطفلة ووالدها لتوجيه الشكر لهما تقديرا لدعمهما للفريق في هذه الأجواء والظروف المناخية الصعبة".

وظهرت الطفلة مايا، مساء أمس، في مدرجات الإسماعيلي وهي تمسح وجه والدها، نظرا لارتفاع درجات الحراراة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الموقف السابق، معلقين: "المؤنسات الغاليات".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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